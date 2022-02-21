BIST 2.045
DOLAR 13,63
EURO 15,47
ALTIN 831,52
HABER /  EKONOMİ

2022'nin ilk turist sayısı verileri açıklandı Bakın en çok ziyaretçi hangi ülkeden

2022'nin ilk turist sayısı verileri açıklandı Bakın en çok ziyaretçi hangi ülkeden

2022'nin ilk turist sayısı verileri açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan verilere göre en çok turist Rusya'dan geldi.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189'u ( yüzde 0.17 ) günübirlikçi oldu.

En çok ziyaretçi Rusya'dan
Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 134 bin 215 ile Rusya oldu. Rusya'yı 109 bin 971 kişi ile Bulgaristan ve 106 bin 957 kişiyle İran takip etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şubat ne zaman bitiyor 2022 şubat bu sene kaç çekiyor, kaç gün?
Şubat ne zaman bitiyor 2022 şubat bu sene kaç çekiyor, kaç gün?
İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı
İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı
Yeni GSM operatör şirketi geliyor NETGSM hattı çıkarılabilecek
Yeni GSM operatör şirketi geliyor NETGSM hattı çıkarılabilecek
Kenan Işık'a ne oldu son hali nasıl Kenan Işık yaşı kaç kiminle evli?
Kenan Işık'a ne oldu son hali nasıl Kenan Işık yaşı kaç kiminle evli?
Antalya'da 12 yaşındaki Eren Arıcan'ın öldüğü kazada yargılanan şoförün aldığı ceza aileyi yıktı
Antalya'da 12 yaşındaki Eren Arıcan'ın öldüğü kazada yargılanan şoförün aldığı ceza aileyi yıktı
Teknoloji ürpertiyor! Artık bir insanı veriye sızıp ilaç dozuyla öldürmek mümkün
Teknoloji ürpertiyor! Artık bir insanı veriye sızıp ilaç dozuyla öldürmek mümkün
Hudut Kartalları 1'i PKK'lı 3 kişiyi yakaladı
Hudut Kartalları 1'i PKK'lı 3 kişiyi yakaladı
Süper Lig yayın ihalesi için karar günü! Kimler teklif verdi en yüksek teklif hangisi?
Süper Lig yayın ihalesi için karar günü! Kimler teklif verdi en yüksek teklif hangisi?
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Karar verildi
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Karar verildi
Trabzonspor medyası zafer sarhoşu oldu şampiyonluk manşetleri atıldı
Trabzonspor medyası zafer sarhoşu oldu şampiyonluk manşetleri atıldı