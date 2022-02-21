2022'nin ilk turist sayısı verileri açıklandı Bakın en çok ziyaretçi hangi ülkeden

2022'nin ilk turist sayısı verileri açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan verilere göre en çok turist Rusya'dan geldi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189'u ( yüzde 0.17 ) günübirlikçi oldu.

En çok ziyaretçi Rusya'dan

Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 134 bin 215 ile Rusya oldu. Rusya'yı 109 bin 971 kişi ile Bulgaristan ve 106 bin 957 kişiyle İran takip etti.