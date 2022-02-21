Şubat ne zaman bitiyor 2022 şubat bu sene kaç çekiyor, kaç gün?

2022 yılının Şubat ayının sonlarına gelirken birçok vatandaş şubat ayı kaç çekiyor, bu sene şubat kaç gün 28 mi yoksa 29 gün mü araştırması yapıyor. Şubat ayı dört yılda bir 29 gün çeker. Bu nedenle 2022 yılında da şubat ayı 28 gün olacak. 2024 yılında şubat ayı 29 gün çekecek.

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Şubat ayının bitmesine günler kala milyonlarca vatandaş bu ayın kaç gün çekeceğini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere Şubat ayı dört yılda bir 29 gün çekiyor. Geçtiğimiz yıl 28 gün çeken Şubat ayının bu sene kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, Şubat kaç çekiyor, 2022 Şubat ayı bu yıl kaç çeker? 2022 Şubat ayı 28 gün mü, 29 gün mü?

2022 Şubat kaç çekiyor:

Şubat ayı genellikle 28 günden oluşmaktadır. Belli yıllarda şubat ayı 29 gün çeker. 2022 yılında Şubat ayı ise 28 gün çekmektedir.

Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker:

Dünya tam tur dönmesini 365 gün 6 saatte tamamladığı için 4 yılda bir 6 saatlerin toplamında artık yıl meydana gelmektedir. Artık yıllarda şubat ayı 28 günden değil 29 günden oluşmaktadır. 4 yılda biriken 6 saatler 24 saate tamamlandığı için 4 yılda bir şubat ayı 29 olmaktadır.

En son şubat ayı 2020 yılında 29 gün olduğu için şubat ayının tekrar 29 gün olacak yıl 2024 yılı olacaktır.

Şubat ayı neden 4 yılda bir 29 gün çeker:

Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar'ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes'e yaptırdığı "Julyen" takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12'ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. "July" olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar'ın adını taşır ve 31 gün sürer.

Caesar'dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus'un adından) ayının 30, Caesar'ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.