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Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu'ndan 'Geççek' şarkısıyla konuşulan Tarkan'la ilgili bomba ima

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Tarkan, Fazıl Say, Sezen aksu, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimlerin ajan olabileceği imasında bulunarak MİT'i göreve çağırdı.

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Tarkan'ın iktidarı hedef aldığı iddia edilen yeni şarkısı Geççek tartışılmaya devam ediyor. Gündemdeki tartışmaya ilişkin çok konuşulacak bir yazı eski istihbaratçı Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu'ndan  geldi.

"Sanat dünyasında etki, nüfuz ajanları veya uyuyan hücreler var mı?" başlıklı yazısında Orakoğlu'nun değerlendirmeleri dikkat çekti. 

Fazlı Say, Sezen Aksu, Şahan Gökbahar, Cem Yılmaz ve Tarkan gibi isimleri eleştirdiği yazısında Orakoğlu,  "yabancı ülke gizli servisleri tarafından ajanlaştırılmış ünlüler, gazeteciler ve tüm mesleklerden insanlar olabilir." diye yazdı. 

Şarkının ve tartışılan isimlerin istihbarat birimlerince araştırılması gerektiği görüşünü savunan yazar, bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi: 

"Ajanlaştırılmış ünlüler, gazeteciler ve tüm mesleklerden insanlar olabilir"
“Türkiye’de yeni bir 28 Şubat yaratma hevesinde olan küresel güçler ve onların ülkemiz içindeki piyonlarının asparagas haber ve manipülatif manşetlerle fonlanmış medya ve internet siteleriyle devletin anayasal kurumları arasındaki ahenk ve işbirliğini bozmaları günümüz konjonktüründe pek mümkün görünmüyor. Ancak sanat dünyası içinde son günlerde Fazlı Say, Sezen Aksu, Şahan Gökbahar, Cem Yılmaz ve Tarkan’ın mevcut iktidar aleyhinde tenkit sınırlarını aşan siyaset kokan açıklamaları Türkiye gibi darbe ve teröre hedef olan bir ülkede normal karşılanmaz sanırım.

Diğer taraftan Türkiye’deki yasal veya illegal derin yapılarca veya yabancı ülke gizli servisleri tarafından ajanlaştırılmış ünlüler, gazeteciler ve tüm mesleklerden insanlar olabilir. Şüphesiz ki bu ilişkiler çok gizli kategoridedir. Kolay kolay ortaya çıkmaz veya çıkarılamaz. Tarkan veya bir sanatçı ile ilgili iddialar şüphesiz istihbarat birimlerince ciddi anlamda incelenir. Tarkan’ın “Geççek” isimli şarkısının Millet İttifakı tarafından iktidar aleyhine kullanılması bazı FETÖ ve PKK’lı unsurların bu şarkıya ideolojik olarak sahip çıkmaları da istihbarat birimlerince araştırılması gereken konular arasındadır. Ancak bu konu ile ilgili yaptığım araştırmada bu şarkı ile savcılık veya güvenlik birimlerince bir soruşturma henüz yoktur ve yapılmamaktadır.”

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