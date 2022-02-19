Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı Tayyip Erdoğan'a bir mesaj mı?

Tarkan Geççek şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Merakla beklenen şarkı çok konuşuldu. Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek şarkı sözleri olay oldu.

Tarkan'ın Geççek isimli şarkısı, politik mesajlar verdiği gerekçesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarkan ise şarkısını yayınlamadan önce YouTube kanalında bir video yayınlayarak Geççek'i pandemi döneminde yazdığını söyledi. Tarkan videosunda "Pandemi döneminin gidişatından olumsuz etkilendiğim bir dönemde bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, moral verir, umut olur diye düşündüm" dedi.

Gazeteci Hadi Özışık Youtube'da bu konuyla ilgili ''Tarkan ‘Geççek’ deyince altına ilk imzayı Meral Akşener attı altına imzayı… Sonra hepsi sıraya girdi ‘geççek de geççek’ diye… Siz neye seviniyorsunuz?.. Tayyip Erdoğan o kadar çok içlerine dert olmuş ki… Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek adına bir şarkı sözünden medet umar hale gelmişler… Nereye ‘gitçek’… Kim ‘gitçek’?.. Senin eline ne ‘geççek’?.. Senin eline bu millet iktidarı mı vercek?.. Vermiyor kardeşim 20 yıldır görüyorsun…'' ifadelerini kullandı.