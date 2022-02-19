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'Biraz garip' deyip Cübbeli Ahmet Hoca açtı ağzını yumdu gözünü! Tarkan Geççek yorumu bomba: Mal bulmuş...

TV100'de yayımlanan Kayıt Dışı programının konuğu Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan, Ahmet Mahmut Ünlü oldu. Cübbeli Ahmet Hoca, Tarkan'ın çok konuşulan 'Geççek' şarkısını değerlendirdi.

Ertan Özyiğit'in moderatörlüğünde TV100'de yayımlanan Kayıt Dışı programında Cübbeli Ahmet Hoca, dün akşam Tarkan'ın yayınına giren 'Geççek' şarkısını değerlendirdi. Cübbeli Ahmet, "Tamamen sokak lafları, çarşı pazar. Ama toplumda alıcısı var. Niye bunu bir buçuk, iki senedir yazmadı bilmiyoruz. Millete bir teselli bahsetmek amacındaysan, korona bitmiş, hastaneler rahatlamış bu zamanda mı teselli veriyorsun?" dedi.  "Şimdi seçimde şarkıyı hangi parti kullanacak? Bakalım bu telifi partilere kullandıracak mı bu da çıkacak" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet ayrıca, “Ben de o kadar laf söylüyorum beni HDP hiç sahiplenmedi, seni sahiplendi. Yerli ve Milli bir iktidarı yıkmak istemek neden,Türkiye bölünmesin” şeklinde konuştu.  Dolar bulunur, vatan bulunmaz diyen Cübbeli Ahmet Hoca, şarkının sürecine dair Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları çıkışını hatırlatarak, "Dönemsel olarak manidar olmuştur. Neden bu zaman kadar çıkarmadı bilemeyiz tabii ama biraz garip" dedi. 

 

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