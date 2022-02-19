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Öfkeli anne çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı

İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladılar. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü Cihan Celal K.(16)’nın annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını oğlunun başına vurarak parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenice Mahallesi Kasımefendi caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.
İtiraf Etti
Ekipler 16 JG 112 plakalı otomobili durdurdular. Uygulama sırasında araçta bulunan 4 genç, sürücü değiştirmeye çalıştılar. Polis ekipleri durumu fark etti. Sürücü Cihan K., sonunda itiraf ederek aracı kullandığını söyledi.
Sürücü gence, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.
Anne çakarı başında parçaladı
Haber verilmesi üzerine uygulama yerine gelen sürücünün annesi Sultan K., ceza yiyen oğluna tepki gösterdi. Öfkelenen anne, sökülen çakar lambayı oğluna vurarak parçaladı.
Annesinin saldırısına uğrayan genç sürücü, "Lamba yanmıyordu anne" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

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