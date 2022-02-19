'Bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın' diyen Cübbeli Ahmet Hocadan idam çıkışı: Bu zaten Allah'ın emridir

TV100'de yayımlanan Kayıt Dışı programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Cübbeli Ahmet kadın öldürme konusunda, 'İdam getirilsin' çağrısında bulundu.

TV100 ekranlarında yayınlanan Ertan Özyiğit'in moderatörlüğü yaptığı Kayıt Dışı programına Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu. Son zamanlardaki kadın cinayetleri hakkında açıklamalarda bulunan Ünlü, "İstanbul Sözleşmesi'nin içinde kadın hakları vardı. Biz de katılıyorduk, içeriğinin bazılarına. Mesela şimdi kadınları öldürüyorlar. Çok caydırıcı cezalar verilmesi lazım. Hatta öldürürse idam getirilsin" dedi.



Açıklamalarının devamında ise Ünlü, "Vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bunlar kesinlikle Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım. Bu zaten Allah'ın emridir. Cinayet işlemiş" ifadelerine yer verdi.





