Hisar 2022'ye hızlı başladı! RF Hava Savunma Füzesi ateşleme anı nefes kesti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR-RF Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi'nin atış denemelerini paylaştı.

Milli imkanlarla geliştirilen HİSAR-RF Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, icra edilen atışlı testler esnasında hedefini başarıyla imha etti.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “HİSAR 2022’ye hızlı başladı! HİSAR O+ Sisteminin ilk RF (Radyo Frekansı) Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışında hedef imha edildi ve hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek.” ifadelerine yer verildi.