Böylesi görülmedi! Suriyeli gencin kemeri 'yok artık' dedirtti! Bekçiler fark etti Ümit Özdağ paylaştı

İSTANBUL'un Başakşehir ilçesinde rutin kontrol yapan bekçiler Suriye uyruklu bir gencin üzerinde kemer şeklinde kılıç bulduç

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. Özdağ paylaşımında "İstanbul Başakşehir'de dün akşam yapılan kontroller sırasında Suriyeli şahsın belinden çıkan kemer şeklindeki kılıç! Bu kemer şeklindeki kılıçları kim, nerede üretiyor, nerede satılıyor, kaç adet satıldı, bunlarla kaç suç işlendi?" ifadelerini kullandı. Kısa sürede video 2 bini aşkın retweet ve 9 bine yakın beğeni aldı.



Özdağ'ın takipçileri "Ne ilk nede son olacak bu görüntü", "Sınırdan geçerken ellerine veriyorlardır..", "Boş beleş gezen bu tehlikeli tipler derhal sınırdışı edilsin...", "Şaka gibi,Allah sonumuzu hayr eylesin.", "Ülke Güney Amerika'ya döndü. Hepsinin belinde bi' yaralayıcı alet var.", "Yazık oldu bu güzel ülkeye" diyerek duruma tepki gösterdi.