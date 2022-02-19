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EKONOMİ

BİM'in CEO'su Erdoğan'a meydan okudu! 'Galip Aykaç yürek yemiş' diyen Cüneyt Özdemir olay sözler: Aydın Doğan bile...

Halktan gelen tepkilere, Rekabet Kurulu'ndan gelen milyar liralık cezalara, medyanın serzenişlerine ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm uyarılarına rağmen fiyat politikasında düzenleme yapmayan BİM'in CEO'su Galip Aykaç'la ilgili gazeteci Cüneyt Özdemir demediğini bırakmadı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı yayında yapılan düzenlemelere rağmen fiyatları indirmeyen BİM'in CEO'su Galip Aykaç'la ilgili konuştu. Özdemir " Son zamanlarda buna kim duruş sergilemiş diye Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç var, kendisi ayn zamanda BİM'in CEO'su. Sonra baktım Galip Aykaç'ın son zamanlardaki duruşuna ve dedim ki bravo. Biraz övmek istiyorum. Çünkü Galip Aykaç bugüne kadar TÜSİAD'ın ya da TÜSİAD Başkanı'nın ya da bugüne kadar medyanın Erdoğan'a karşı duramadığı bir duruşu sergiliyor. Baya dimdik duruyor. Diyor ki sen misin yaman yoksa biz miyiz... Çünkü indirim yapılıyor diyor ki Galip bey dur bakalım buna diyor hemen indirebilir miyiz. Rekabet Kurulu acayip bir ceza kesiyor diyorlar ki dur bakalım bu cezaların kesilmesi normal mi..." dedi.

"Çok ilginç çıkışları var" diyen Özdemir, Aykaç'la ilgili "Medyaya girdim, fotoğraflara baktım. Bravo, gerçekten Galip bey yürek yemiş, hem de BİM'in başkanı olarak. 'Erdoğan'a meydan okuma' diye  haberleri var. Son zamanlarda Aydın Doğan bile bu kadar dik durmamıştı Erdoğan'a karşı. Erdoğan süper marketlerin, zincir marketlerin  fiyatları indirmediği, kendilerine çeşitli avantajlar sağladığını söylüyor. Oysa Galip Aykaç net bir şekilde tavır gösteriyor. Son dönemlerde yöneticinin meydan okumasını görmemiştik. Galip beyin bir açıklamasında 'Ülkemizde köy nüfusu yüzde 7.5 seviyesine inmişken, hızla artan şehirleşme ile tarımı nasıl yapacağımız soruları ortada dururken, planlı tarıma geçecememişken, arz talep dengesini üretimle bütüncül bir yapıya kavuşturamamışken, üretici destekleri tartışmalı haldeyken, yani bu konuları odağımıza almamız gerekirken, bizler üzerinden yapılan kamuoyu algısı ortaya çıkarma çabasını sektör olarak kabul etmiyoruz.' demiş." ifadelerini kullandı. 

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