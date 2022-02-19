BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
MEDYA

Gazeteci canlı yayında milletvekiline tokat attı! Yere yatırarak dövdü yumruklar uçuştu

Canlı yayınlanan bir tartışma programında Ukraynalı milletvekilinin Putin'i desteklemesiyle tokat yemesi bir oldu. Yayındaki gazeteci, tokat attığı milletvekilini yere yatırarak dövdü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır gerginliği günden güne artarkan, işgal iddiaları da gelişmeleri sıcak tutuyor. Sınırda artan gerilim, Ukrayna televizyonlarında da gazetecilerin ve siyasilerin tartıştığı programlara konu oluyor. 18 Şubat'ta yapılan bir televizyon programında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı kongre üyesi Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı.  

Gazeteci Butusov, milletvekiline Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle bir anda tokat attı. Tüm Ukraynalıların Rusya'ya karşı sorumlu olduğunu belirten gazeteci Butusov'un milletvekiline attığı tokadın ardından ikili kavgasını yerde sürdürdü. Gazeteci ve milletvekili, yerde birbirini yumruklamaya devam etti. Stüdyodaki kavga canlı yayınlanmaya devam ederken, kavgayı o esnada canlı bağlantıda olan eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun da anbean izlediği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
BİM'in CEO'su Erdoğan'a meydan okudu! 'Galip Aykaç yürek yemiş' diyen Cüneyt Özdemir olay sözler: Aydın Doğan bile...
BİM'in CEO'su Erdoğan'a meydan okudu! 'Galip Aykaç yürek yemiş' diyen Cüneyt Özdemir olay sözler: Aydın Doğan bile...
'Bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın' diyen Cübbeli Ahmet Hocadan idam çıkışı: Bu zaten Allah'ın emridir
'Bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın' diyen Cübbeli Ahmet Hocadan idam çıkışı: Bu zaten Allah'ın emridir
Böylesi görülmedi! Suriyeli gencin kemeri 'yok artık' dedirtti! Bekçiler fark etti Ümit Özdağ paylaştı
Böylesi görülmedi! Suriyeli gencin kemeri 'yok artık' dedirtti! Bekçiler fark etti Ümit Özdağ paylaştı
Öfkeli anne çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı
Öfkeli anne çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı
'Biraz garip' deyip Cübbeli Ahmet Hoca açtı ağzını yumdu gözünü! Tarkan Geççek yorumu bomba: Mal bulmuş...
'Biraz garip' deyip Cübbeli Ahmet Hoca açtı ağzını yumdu gözünü! Tarkan Geççek yorumu bomba: Mal bulmuş...
Tarkan Geççek açıklaması ile geri vites yaptı! Cem Küçük'ten bomba yorum
Tarkan Geççek açıklaması ile geri vites yaptı! Cem Küçük'ten bomba yorum
Tarkan 'Geççek' şarkısı klibi sözleri Tarkan Geççek'le Youtube'da rekor kırdı
Tarkan 'Geççek' şarkısı klibi sözleri Tarkan Geççek'le Youtube'da rekor kırdı
Mustafa İslamoğlu'ndan akılalmaz Ayasofya çıkışı
Mustafa İslamoğlu'ndan akılalmaz Ayasofya çıkışı
Ekrem İmamoğlu 'beni aday yapın, ne derseniz yaparım' dedi...
Ekrem İmamoğlu 'beni aday yapın, ne derseniz yaparım' dedi...
Can Ataklı çıldırdı: Altısı bir adam etmedi!
Can Ataklı çıldırdı: Altısı bir adam etmedi!