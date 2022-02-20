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Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına 'Mehter marşı'yla tepki

KANAL D Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, Tarkan'ın gündemi sallayan 'Geççek' şarkısına 'Mehmet marşı'yla tepki verdi.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın Geççek isimli son şarkısı, politik mesaj taşıdığı iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Son 24 saatte dünyada 2. en çok izlenen, beğenilerde ise birinci olmayı başaran Megastar'ın şarkısına Hakan Ural'dan ilginç bir tepki geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda "Bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin" diyerek mehter marşları arasında en çok bilinen 'Ceddin Deden'i çaldırdı.

Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başaran Geççek şarkısı, daha şimdiden Youtube'da 11 milyon, Instagram'da 10 milyon, Twitter'da ise 13 milyon görüntülenme aldı.

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