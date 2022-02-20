BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
MEDYA

Arka Sokaklar 616. bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisi 616. bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 25 Şubat 2022 Cuma akşamı Kanal D'de...

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır.

Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 3. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 3. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 59. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 59. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 15. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 15. bölüm fragmanı
Esenyurt'ta asansör'de tecavüz girişiminin cezası belli oldu
Esenyurt'ta asansör'de tecavüz girişiminin cezası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü ekibini aradı Doğum gününde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü ekibini aradı Doğum gününde açılacak
Altılı masanın tiye alındığı Ankaralı Cumhur-Ayşa videosu izlenme rekorları kırdı
Altılı masanın tiye alındığı Ankaralı Cumhur-Ayşa videosu izlenme rekorları kırdı
Migros işçisi Gülabi Aksu'nun gözyaşları sonrası tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanlığı da devrede
Migros işçisi Gülabi Aksu'nun gözyaşları sonrası tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanlığı da devrede
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı Tayyip Erdoğan'a bir mesaj mı?
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı Tayyip Erdoğan'a bir mesaj mı?
Gazeteci canlı yayında milletvekiline tokat attı! Yere yatırarak dövdü yumruklar uçuştu
Gazeteci canlı yayında milletvekiline tokat attı! Yere yatırarak dövdü yumruklar uçuştu
BİM'in CEO'su Erdoğan'a meydan okudu! 'Galip Aykaç yürek yemiş' diyen Cüneyt Özdemir olay sözler: Aydın Doğan bile...
BİM'in CEO'su Erdoğan'a meydan okudu! 'Galip Aykaç yürek yemiş' diyen Cüneyt Özdemir olay sözler: Aydın Doğan bile...