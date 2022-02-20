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Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 3. bölüm fragmanı

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 25 Şubat 2022 Cuma akşamı TRT 1'de...

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisi Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin 'bildim, buldum, oldum' düsturunu işleyecek ve onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyacak.

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