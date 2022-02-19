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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü ekibini aradı Doğum gününde açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde açılmaya hazırlanan 1915 Çanakkale Köprüsü yapım ekibini arayan Erdoğan mesajlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son hazırlıklarını tamamlamak için çalışan ekibi ziyarete giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefonda konuştu ve ekibe seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, video paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonundan işçilere, "Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla." diye seslendiği anlara da yer verdi.

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