Migros işçisi Gülabi Aksu'nun gözyaşları sonrası tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanlığı da devrede

MİGROS işçilerinin hak arayışları tartışması büyüyor. Patron Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki eylemde gözaltına alınan işçi Gülabi Aksu'nun gözyaşlarını görenler sosyal medyada tepki yağdırmıştı. Çalışma Bakanlığı Migros'a soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da Gülabi'nin yanında olduklarını duyurdu.

Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylemlerini sürdüren, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Konuyla ilgili akademisyen Fatih Yaşlı ile Hukukçu Gönenç Gürkaynak karşı karşıya geldi. Gözaltı aracında gözyaşlarına boğulan işçi Gulabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca devreye girdi.

Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. İşçiler eylemlerine, Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde devam etti.

Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Migros’ta çalışan Gülabi Aksu'nun gözaltı aracında kameralara yansıyan göz yaşları gündem oldu.

Hukukçu Gönenç Gürkaynak'ın yaptığı, "Linç korkusuyla kimse "konuları ayıralım, grev de gösteri de haktır, bu hak bireysel evde kullanılmaz, kullanana mevzuat uygulanırsa bunda evde oturanda kabahat bulunmaz" demiyor. Polis müdahale ederse evi basılan Tuncay Özilhan mı kabahatli? Gözyaşına da hukuka da sahip çıkmalı." paylaşıma akademisyen Fatih Yaşlı, "Evin "basıldığını" nereden çıkardınız tam olarak?" diye karşılık verdi.

Gönenç Gürkaynak ise bu soruya, "Bireysel özel konutunuz olan evden çıkamayacağınız bir durum yaratılırsa, hukukta buna gösteri hakkının kullanımı demek zor. Evinizin basılmış sayılması ve asayişin sağlanması için oturma odanıza girilmesi aranmaz. Kabahati olan varsa ödemesi gereken bedellerden biri bu değildir." yanıtını verdi.

Fatih Yaşlı, "İşçilerin toplandıkları yer kamusal alan, özel mülk değil. patronun evi de yüzlerce polis tarafından korunuyor zaten, tehdit falan yok. kaldı ki amaç ses duyurmak, görünür olmak. mesele tamamen kimin yanında olduğunuzla ilgili yani, soyut hukukla değil." ifadelerini kullandı.

Gönenç Gürkaynak ise, "Empatiyi her insanla eşit kurabilmek gerekir. Hızla eskale edebildiğine dair tarih boyunca her milletin yüzlerce tecrübesinin olduğu bir ortamda, varsayımlara dayanmak yerine hukuka dayanmak daha sağlıklıdır. Soyut ve anlamsız bir normun hassasiyetsizliğe kalkan olması değil bu." diye yazdı.