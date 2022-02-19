Migros işçisi Gülabi Aksu'nun gözyaşları sonrası tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanlığı da devrede
MİGROS işçilerinin hak arayışları tartışması büyüyor. Patron Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki eylemde gözaltına alınan işçi Gülabi Aksu'nun gözyaşlarını görenler sosyal medyada tepki yağdırmıştı. Çalışma Bakanlığı Migros'a soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da Gülabi'nin yanında olduklarını duyurdu.
Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylemlerini sürdüren, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Konuyla ilgili akademisyen Fatih Yaşlı ile Hukukçu Gönenç Gürkaynak karşı karşıya geldi. Gözaltı aracında gözyaşlarına boğulan işçi Gulabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca devreye girdi.
Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. İşçiler eylemlerine, Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde devam etti.
Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Migros’ta çalışan Gülabi Aksu'nun gözaltı aracında kameralara yansıyan göz yaşları gündem oldu.
Hukukçu Gönenç Gürkaynak'ın yaptığı, "Linç korkusuyla kimse "konuları ayıralım, grev de gösteri de haktır, bu hak bireysel evde kullanılmaz, kullanana mevzuat uygulanırsa bunda evde oturanda kabahat bulunmaz" demiyor. Polis müdahale ederse evi basılan Tuncay Özilhan mı kabahatli? Gözyaşına da hukuka da sahip çıkmalı." paylaşıma akademisyen Fatih Yaşlı, "Evin "basıldığını" nereden çıkardınız tam olarak?" diye karşılık verdi.
Gönenç Gürkaynak ise bu soruya, "Bireysel özel konutunuz olan evden çıkamayacağınız bir durum yaratılırsa, hukukta buna gösteri hakkının kullanımı demek zor. Evinizin basılmış sayılması ve asayişin sağlanması için oturma odanıza girilmesi aranmaz. Kabahati olan varsa ödemesi gereken bedellerden biri bu değildir." yanıtını verdi.
Fatih Yaşlı, "İşçilerin toplandıkları yer kamusal alan, özel mülk değil. patronun evi de yüzlerce polis tarafından korunuyor zaten, tehdit falan yok. kaldı ki amaç ses duyurmak, görünür olmak. mesele tamamen kimin yanında olduğunuzla ilgili yani, soyut hukukla değil." ifadelerini kullandı.
Gönenç Gürkaynak ise, "Empatiyi her insanla eşit kurabilmek gerekir. Hızla eskale edebildiğine dair tarih boyunca her milletin yüzlerce tecrübesinin olduğu bir ortamda, varsayımlara dayanmak yerine hukuka dayanmak daha sağlıklıdır. Soyut ve anlamsız bir normun hassasiyetsizliğe kalkan olması değil bu." diye yazdı.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'dan da tepki geldi
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Migros işçilerinin yanında olduğuna dair bir video yayınladı. Korkmaz Karaca, Migros işçisi Gulabi Aksu'yu aradığını ve gerekli yardımları yaptığını belirtti. Korkmaz Karaca yıl kar ile kapatan süper market patronlarının işçilerinin yanında olması gerektiğini söyledi.
Karaca şunları söyledi: "400 Milyon TL kar eden Migros’ta ; Depo İşçisi olarak Çalışırken işinden atılan asgari ücretli Gülabi Aksu kardeşimize ulaştım. Bu kışı rahatça geçirmesine yarayacak bir parayı kendisine ulaştırdım. Pandemi döneminde , karlarına kar katan süpermarket zincirlerinin yanlarında çalışan emekçilere sahip çıkmamalarını ayıplıyorum."
Çalışma Bakanlığı devrede
Migros'ta ücret artışı talep eden depo işçilerinin işten çıkarılmasının ardından gelen şikayetler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.
Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." ifadelerine yer verdi.
Ne olmuştu?
İşten çıkarılan Migros Depo işçileri, Migros Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın evinin önünde ters kelepçeyle gözaltına alındı. Maaşlarına zam istedikleri için işsiz kalan DGD-Sen üyesi Migros Depo işçileri, haklarını aramak için Tuncay Özilhan’ın evinin önüne gitti. 257 işçinin işe dönmesini talep eden işçiler, Özilhan ile konuşmadan geri dönmeyeceklerini söyledi. İşçiler, “Biz sadece saatlik 4 TL zam ve işimizi geri istiyoruz” dedi.
Hakkını arayan işçilerin kelepçelerle gözaltına alınmasının ardından, gözaltı arabasında bekleyen bir migros işçisi gözyaşlarına boğuldu. Gözaltı sonrası açıklama yapan Gülabi Aksoy şunları söyledi: “Hakkımı savunmak için Tuncay Özilhan’ın evinin önüne gittik. Gittiğimiz yerde binlerce polis ile karşılaştık. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz, burada bırakmayacağız. Çoluk çocuğumuzun rızkı ve ekmeği için mücadele ediyoruz. Tuncay Özilhan kendi yaşadığı eve baksın. Benim çocuğum yerde döşemenin üzerinde yatıyor.Tuncay Özilhan bizim sırtımızdan kazandığı paralar ile Beykoz’da villalarda kalıyor. Acaba vicdanı rahat mı? Rahat yatabiliyor mu?”