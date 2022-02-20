Kağıttan okudu daha da zorlandı! Ekrem İmamoğlu İngilizcesiyle Twitter'ın diline düştü

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gitti. İmamoğlu, Budapeşte ve Varşova Belediye Başkanlarıyla beraber düzenlenen bir panele katıldı. Alman basının da bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yine İngilizcesiyle sosyal medyanın diline düştü.



Öte yandan aksan problemi yaşayan İmamoğlu'nun elindeki kağıttan okuyarak konuştuğu da gözlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun İngilizcesiyle ilgili yaptığı yorumlarda "Yalvarırım Türkçe konuş, çevirmenler yardım etsin", "Adam a2 seviyesinde ingilizce konuşuyor ya saçmalamayın.", "Başkan ingilizceniz üzdü daha iyi beklerdim. Mevcuttakine fark atmalıydı özlediğimizde bu.", "ben ekrem imamoglunun ingilizcesini duymak istemiyorum artik" ifadelerini kullandı.