BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
MEDYA

Yalnız Kurt 5. bölüm fragmanı

Yalnız Kurt dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalnız Kurt'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yalnız Kurt 25 Şubat 2022 Cuma akşamı ATV'de...

Osman Sınav imzalı ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın yaptığı, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 616. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 616. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 3. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 3. bölüm fragmanı
Yasak Elma 132. bölüm fragmanı
Yasak Elma 132. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 15. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 15. bölüm fragmanı
Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nden mülteci akını başladı!
Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nden mülteci akını başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü ekibini aradı Doğum gününde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü ekibini aradı Doğum gününde açılacak
Altılı masanın tiye alındığı Ankaralı Cumhur-Ayşa videosu izlenme rekorları kırdı
Altılı masanın tiye alındığı Ankaralı Cumhur-Ayşa videosu izlenme rekorları kırdı
Migros işçisi Gülabi Aksu'nun gözyaşları sonrası tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanlığı da devrede
Migros işçisi Gülabi Aksu'nun gözyaşları sonrası tepkiler çığ gibi! Cumhurbaşkanlığı da devrede
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı Tayyip Erdoğan'a bir mesaj mı?
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı Tayyip Erdoğan'a bir mesaj mı?
Gazeteci canlı yayında milletvekiline tokat attı! Yere yatırarak dövdü yumruklar uçuştu
Gazeteci canlı yayında milletvekiline tokat attı! Yere yatırarak dövdü yumruklar uçuştu