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DÜNYA

Miami sahiline helikopter düştü! 2 yaralı var

Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.

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