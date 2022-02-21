Bursa'da yaşandı! Temizlik yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde dördüncü kattaki evinin camlarını silerken dengesini kaybeden kadın aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi Ersöz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dördüncü kattaki evlerinde temizlik yapan 35 yaşındaki Nurseven Baştürk, cam silerken dengesini kaybederek zemine düştü. Yenişehir Havalimanında güvenlik görevlisi olarak görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen kadın ağır yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Baştürk’ün ailesi büyük üzüntü yaşadı.



Olayla ilgili tahkikat devam ederken, kadının cenazesi bugün Yenişehir ilçesinde toprağa verilecek.