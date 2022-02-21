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Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili flaş karar! Gezi ve Çarşı davaları yeniden ayrıldı

Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili flaş karar! Gezi ve Çarşı davaları yeniden ayrıldı

GEZİ Davası tutuklusu Osman Kavala'nın Çarşı Davası sanıklarıyla birlikte yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını verdi. Duruşma 21 Mart'a ertelendi...

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Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasıda mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Yargıtay: İki dava arasında hukuki bağlantı var
Yargıtay, bozma kararında, Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmelerine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti.

Davalar 30 Temmuz'da birleştirilmişti
Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın dördüncü duruşması bugün görüldü. 

İki dava yeniden ayrıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için "ihlal prosedürü" başlatmasının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savcı Kavala’nın tutukluluk halinin devamını istedi.

Kavala'nın avukatları, "Elinizde yeni delil yoksa suç işliyorsunuz" diye savcıya itiraz etti. Mahkeme, Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca davaların da yeniden ayrılması kararı çıktı. Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 21 Mart'ta görülmesine karar verdi.

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