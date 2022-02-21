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Eskişehir'de emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi! Dükkan açtı: Sipariş yağıyor

Eskişehir'de emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi! Dükkan açtı: Sipariş yağıyor

ESKİŞEHİR’de yaşayan asker emeklisi Hakkı Coşkun, çocukluk çağlarından beri hobi olarak yaptığı kara kalem resim yapmayı emekli olduktan sonra mesleğe çevirdi.

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Çocukluk çağlarında merak saldığı kara kalem çizimlerinden hiç vazgeçmeyen 69 yaşındaki Hakkı Coşkun, askeri personel olduktan sonra da hobisini yaşatmaya devam etti. Tayini çıktığı illerde de duygularını kattığı çizimleriyle güzel hatıralar bıraktı. Emekli olduktan sonra da çizimlerini devam ettiren Coşkun, 2000 yılında kendine ait küçük bir atölye açtı. Kendi çizimlerinin yanına vatandaşların getirdiği fotoğrafları da kâğıda döken Hakkı Coşkun, eserlerine duygularını kattığını belirtti.

Yaklaşık 55 yıl önce merak saldığı kara kalem çizimlerine duygularını da yansıttığını belirten Hakkı Coşkun, emekliliğin tadını çıkartıyor. Açtığı atölyede kendi eserlerine bakarak vaktini geçiren Coşkun, hayat hikâyesini “Kara kalem çizimlerini ortaokul çağlarından beri yapıyorum. Yaklaşık 55 yıl oldu. Okuldan çıktıktan sonra bir şeyler çizmeye başladım. Gençlik zamanlarımda para kazanabilmek içine esnafları dolaşıp çizim işi alıyordum. Çizimlerime duygularımı kattım her zaman. Askeri okula gittim. Orada da elimden geldiğince devam ettim resim yapmaya." sözleriyle anlattı.



"Kendim çizimler yapıyorum"
Coşkun "1998 yılında askeriyeden emekli oldum. Daha sonra 2000 yılında buradaki dükkânı açtım. Farklı bir sektörde iş yapmayı denedim fakat yürütemedim. Sonradan kara kalem, yağlı boya ve pastel boyayla çizim yapabileceğim bir yerim olsun istedim. Burayı açtım. Kendim çizimler yapıyorum. Müşteriler de sevdiklerinin fotoğrafını getirip kara kalem çizimi yaptırıyor.” dedi. 

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