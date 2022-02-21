Aman dikkat! Bugün başladı Çarşambaya kadar sürecek: Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı 2022 burç yorumları...

Bu haftanın en önemli olayı Çarşamba Mars, Perşembe günü Venüs’ün Neptün’le olumlu bir açısı devreye giriyor. Hayal gücümüzün hızlanacağı bir dönem olabilir. İlişkilerde daha duygusal ve empatisi yüksek bir şekilde hareket edebilir, kendimizi düşündüğümüz kadar karşı tarafı düşünebiliriz. İlişkilerde anlayışlı, fedakar, oldukça romantik ve uyumlu etkiler bizi bekliyor. Müzik, sanat ve eğlence sektörü, sinema, tiyatro gösteriler için keyifli bir süreç, bu alanlara ilgi artabilir. İyi niyet öne çıkarken, uzlaşmacı ve yaratıcı olabiliriz. Hayal gücü ve tasarım işlerinde başarılar oluşabilir. İdealist girişimler oluşabilir. Yardımlaşma artabilir.