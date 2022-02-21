Aman dikkat! Bugün başladı Çarşambaya kadar sürecek: Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanları Hande Kazanova ve Dinçer Güner saat vererek burçlarla ilgili uyarılarda bulundu.
"Ay Terazi burcundayken haftaya giriş yapıyoruz" diyen astroloji uzmanı Hande Kazanova şu uyarılarda bulundu:
Terazi burcu denge, ortaklıklar, ilişkiler, onay alma demek. Aynı zamanda başka insanlarla yürüme isteğinin yüksek olduğu bir hafta olacak. Bu hafta daha çok siyasi liderlerin ya da politika yapan insanların görüşlerinin, konuşmalarının denge ve uzlaşma konularının ön planda olacağı, önemli hukuki konularla uğraşılacak bir hafta olabilir. Para dengesine önem vermemiz gerekebilir. Bu anlamda Salı günü dikkat çekici.
Pazartesi öğle saatlerinden sonra, Çarşamba öğleden sonraya kadarki dönem Ay Akrep burcunda dolaşacak. Ay Akrep burcundayken Salı sabahı gerginliklere, beklenmedik olaylara karşı dikkatli olmakta fayda var. Yer hareketliliği de artabilir. Salı öğleden sonraki zaman dilimi girişimlerimizde zorlanabilir, duygusal olarak kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Çarşamba günü konu ve olaylar değişecek.
Bu haftanın en önemli olayı Çarşamba Mars, Perşembe günü Venüs’ün Neptün’le olumlu bir açısı devreye giriyor. Hayal gücümüzün hızlanacağı bir dönem olabilir. İlişkilerde daha duygusal ve empatisi yüksek bir şekilde hareket edebilir, kendimizi düşündüğümüz kadar karşı tarafı düşünebiliriz. İlişkilerde anlayışlı, fedakar, oldukça romantik ve uyumlu etkiler bizi bekliyor. Müzik, sanat ve eğlence sektörü, sinema, tiyatro gösteriler için keyifli bir süreç, bu alanlara ilgi artabilir. İyi niyet öne çıkarken, uzlaşmacı ve yaratıcı olabiliriz. Hayal gücü ve tasarım işlerinde başarılar oluşabilir. İdealist girişimler oluşabilir. Yardımlaşma artabilir.
Cuma günü Merkür’ün Uranüs’le dik açısı devrede olacak. Merkür düşünce sistemimiz, iletişimimiz, konuşmalarımız, ticari faaliyetlerimizle bağlantılı. Uranüs’le dik açısı içinde olması bu dönem bize söylenenleri çok fazla dikkate almayacağız anlamına geliyor. Sıkılganlıklarımız yüksek olabilir, kafamıza göre davranmak isteyebiliriz, isyankar tavırlarımız ön plana çıkabilir. Dünya astrolojisine baktığımızda yenilikçi adımların devreye girdiği, önemli haberlerin de geldiği bir dönem ama diğer taraftan bu fikirleri hayata geçirmek çok da kolay olmayabilir.