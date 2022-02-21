Vakalar artıyor! Adıyaman'da 482 ev Kovid-19 karantinasına alındı
ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları artmaya devam ederken İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu ve 482 evde karantina uygulaması başlatıldı.Abone ol
Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 482 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 482 ev karantinaya alındı.