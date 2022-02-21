BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,48
ALTIN 830,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Vakalar artıyor! Adıyaman'da 482 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 482 ev Kovid-19 karantinasına alındı

ADIYAMAN'da koronavirüs vakaları artmaya devam ederken İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu ve 482 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Abone ol

Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 482 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 482 ev karantinaya alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'nın öldürülecek ve kampa sürülecek listesi hazır! En gözde askerlerini günlerce tren istasyonunda unuttular
Rusya'nın öldürülecek ve kampa sürülecek listesi hazır! En gözde askerlerini günlerce tren istasyonunda unuttular
Bilim Kurulu üyesi Öztürk'ten bulaşıcı hastalık uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Öztürk'ten bulaşıcı hastalık uyarısı
Eskişehir'de emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi! Dükkan açtı: Sipariş yağıyor
Eskişehir'de emekli olduktan sonra hobisini ticarete çevirdi! Dükkan açtı: Sipariş yağıyor
Bursa'da yaşandı! Temizlik yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti
Bursa'da yaşandı! Temizlik yaparken camdan düşen kadın hayatını kaybetti
Cumhuriyet yazarı Ali Babacan'ı sert eleştirdi: 'İnşaat ya resulullah' politikası uygulayıcısı
Cumhuriyet yazarı Ali Babacan'ı sert eleştirdi: 'İnşaat ya resulullah' politikası uygulayıcısı
Pekin Olimpiyatları'nda cinsel organı dondu! Acı dayanılmaz hale geldi: En zor yarış
Pekin Olimpiyatları'nda cinsel organı dondu! Acı dayanılmaz hale geldi: En zor yarış
Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu'ndan 'Geççek' şarkısıyla konuşulan Tarkan'la ilgili bomba ima
Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu'ndan 'Geççek' şarkısıyla konuşulan Tarkan'la ilgili bomba ima
2022'nin ilk turist sayısı verileri açıklandı Bakın en çok ziyaretçi hangi ülkeden
2022'nin ilk turist sayısı verileri açıklandı Bakın en çok ziyaretçi hangi ülkeden
Şubat ne zaman bitiyor 2022 şubat bu sene kaç çekiyor, kaç gün?
Şubat ne zaman bitiyor 2022 şubat bu sene kaç çekiyor, kaç gün?
İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı
İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı