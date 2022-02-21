BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,48
ALTIN 830,99
HABER /  MEDYA

Nagehan Alçı ile Fatih Altaylı düellosu başladı! Altaylı'ya "tuhaf işlerle uğraşma" dedi

Nagehan Alçı ile Fatih Altaylı düellosu başladı! Altaylı'ya "tuhaf işlerle uğraşma" dedi

HABERTÜRk yazarı Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı arasında "misafir' polemiği başladı. Fatih Altaylı, "Şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana taşıyalım" dedi. Nagehan Alçı, "Altaylı’ ülkeye faydalı olmak istiyorsa farazi ve tuhaf işlerle uğraşmasın" cevabı geldi.

Abone ol

Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı'nın polemik devam ediyor. Fatih Altaylı'nın "sığınmacı" eleştirine Nagehan Alçı yine köşesinden yanıt verdi. Nagehan Alçı, Fatih Altaylı için, "Farazi işlerle uğraşmak yerine bana destek ver" dedi.

25-20 kişilik Suriyeli bir aileyi Alçı'nın apartmanına...
Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı sığınmacı tartışmasını devam ettiriyor. Fatih Altaylı'nın "Şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz" sözlerine Nagehan Alçı bugünkü yazısında yanıt verdi.

Tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek ver
Nagehan Alçı, “Sevgili köşe komşum Fatih Altaylı’dan, ülkeye faydalı olmak istiyorsa bizim sitedeki komşuları belirlemek gibi farazi ve tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek vermesini, gençlerin ellerinden alınan eğitim hakkı için ses çıkarıp, meseleye el atmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı ilk kuruşunu nasıl atmıştı?

Fatih Altaylı dünkü yazısında İstanbul'un Fatih, Esenyurt gibi Suriyelilerin çoğunlukta yaşadığı semtlerde gettolaşmanın engellenmesinin şart olduğunu belirterek, "Buralarda yaşayan Suriyeli aileleri başka yerlere dağıtmak, İstanbul’da da bir gettolaşmayı engellemek şart. Nereye taşınabilirler bilmiyorum. Ama mesela şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz. Böyle bir şey yaparsanız eğer, her ikisinin de kirası benden. Söz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca 5-11 Şubat koronavirüs haftalık vaka haritasını açıkladı Rekorlar gelmeye devam ediyor
Fahrettin Koca 5-11 Şubat koronavirüs haftalık vaka haritasını açıkladı Rekorlar gelmeye devam ediyor
ALES başvuru 2022 ücreti kaç para ödeme hangi bankaya yapılır?
ALES başvuru 2022 ücreti kaç para ödeme hangi bankaya yapılır?
AK Partili İbrahim Aydemir'den '28 Şubat'ın mağduruyum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt
AK Partili İbrahim Aydemir'den '28 Şubat'ın mağduruyum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt
Recep ayı ne zaman biter 2022 kaç gün kaldı Şaban ayı ne zaman?
Recep ayı ne zaman biter 2022 kaç gün kaldı Şaban ayı ne zaman?
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü
Türkiye Raporu'ndan partileri şoke edecek anket! Kararsızları bile geçti!
Türkiye Raporu'ndan partileri şoke edecek anket! Kararsızları bile geçti!
2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi
2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi
İstanbul'da çeşmeden su içilir mi? İSKİ açıklama yaptı: Son noktayı koydu
İstanbul'da çeşmeden su içilir mi? İSKİ açıklama yaptı: Son noktayı koydu