Nagehan Alçı ile Fatih Altaylı düellosu başladı! Altaylı'ya "tuhaf işlerle uğraşma" dedi
HABERTÜRk yazarı Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı arasında "misafir' polemiği başladı. Fatih Altaylı, "Şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana taşıyalım" dedi. Nagehan Alçı, "Altaylı’ ülkeye faydalı olmak istiyorsa farazi ve tuhaf işlerle uğraşmasın" cevabı geldi.Abone ol
Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı'nın polemik devam ediyor. Fatih Altaylı'nın "sığınmacı" eleştirine Nagehan Alçı yine köşesinden yanıt verdi. Nagehan Alçı, Fatih Altaylı için, "Farazi işlerle uğraşmak yerine bana destek ver" dedi.
25-20 kişilik Suriyeli bir aileyi Alçı'nın apartmanına...
Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile Nagehan Alçı sığınmacı tartışmasını devam ettiriyor. Fatih Altaylı'nın "Şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz" sözlerine Nagehan Alçı bugünkü yazısında yanıt verdi.
Tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek ver
Nagehan Alçı, “Sevgili köşe komşum Fatih Altaylı’dan, ülkeye faydalı olmak istiyorsa bizim sitedeki komşuları belirlemek gibi farazi ve tuhaf işlerle uğraşmak yerine bu konuda bana destek vermesini, gençlerin ellerinden alınan eğitim hakkı için ses çıkarıp, meseleye el atmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı ilk kuruşunu nasıl atmıştı?
Fatih Altaylı dünkü yazısında İstanbul'un Fatih, Esenyurt gibi Suriyelilerin çoğunlukta yaşadığı semtlerde gettolaşmanın engellenmesinin şart olduğunu belirterek, "Buralarda yaşayan Suriyeli aileleri başka yerlere dağıtmak, İstanbul’da da bir gettolaşmayı engellemek şart. Nereye taşınabilirler bilmiyorum. Ama mesela şöyle 15-20 kişilik bir Suriyeli aileyi Nagehan Alçı’nın oturduğu apartmana, yine böyle kalabalık bir aileyi Nevşin Mengü’nün yanındaki daireye taşıyabilirsiniz. Böyle bir şey yaparsanız eğer, her ikisinin de kirası benden. Söz" değerlendirmesinde bulunmuştu.