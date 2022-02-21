Fahrettin Koca 5-11 Şubat koronavirüs haftalık vaka haritasını açıkladı Rekorlar gelmeye devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Şubat haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre illerde rekor artışlar görülmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta Bakan Koca maske kuralında yeni düzenlemelerin sinyalini vermişti. Ancak bazı şehirlerde vaka sayıları artmaya devam ediyor.Abone ol
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.
Haritada zirvede 1530,91 ile Samsun yer aldı.
Bakan Koca: 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Fena kar ve yağmur geliyor günlerce sürecek! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Van