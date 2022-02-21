Fahrettin Koca 5-11 Şubat koronavirüs haftalık vaka haritasını açıkladı Rekorlar gelmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Şubat haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre illerde rekor artışlar görülmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta Bakan Koca maske kuralında yeni düzenlemelerin sinyalini vermişti. Ancak bazı şehirlerde vaka sayıları artmaya devam ediyor.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

Haritada zirvede 1530,91 ile Samsun yer aldı.

Bakan Koca: 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.