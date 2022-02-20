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Fena kar ve yağmur geliyor günlerce sürecek! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Van

Fena kar ve yağmur geliyor günlerce sürecek! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Van

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Pazartesi gününden itibaren birçok ile kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor.

Fena kar ve yağmur geliyor günlerce sürecek! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Van

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Fena kar ve yağmur geliyor günlerce sürecek! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Van

KUZEY VE BATIDA SICAKLIK ARTACAK: Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Fena kar ve yağmur geliyor günlerce sürecek! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Van

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte illere göre hava durumu...

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Fena kar ve yağmur geliyor günlerce sürecek! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Van

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

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