BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,48
ALTIN 830,99
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

AUZEF sınav sonuçları 2022 bütünleme ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçları 2022 bütünleme ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. AUZEF bütünleme sınavları şubat ayında yapıldı. Öğrenciler final sınavı sonunda yapılan değerlendirmenin ardından FF, DD ve DC notu aldıkları derslerden bütünlemeye girebildiler. AUZEF sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.

Abone ol

AUZEF sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrenciler telafi (bütünleme) sınavlarına 12 Şubat ve 13 Şubat’ta girdiler. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak: 
AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün Poyrazköy davasında 3 emniyet müdürüne 573 yıl hapis istemi
FETÖ'nün Poyrazköy davasında 3 emniyet müdürüne 573 yıl hapis istemi
2. el otomotiv sektörünün gözü kulağı finansman koşullarının güncellenmesinde
2. el otomotiv sektörünün gözü kulağı finansman koşullarının güncellenmesinde
Fahrettin Koca 5-11 Şubat koronavirüs haftalık vaka haritasını açıkladı Rekorlar gelmeye devam ediyor
Fahrettin Koca 5-11 Şubat koronavirüs haftalık vaka haritasını açıkladı Rekorlar gelmeye devam ediyor
ALES başvuru 2022 ücreti kaç para ödeme hangi bankaya yapılır?
ALES başvuru 2022 ücreti kaç para ödeme hangi bankaya yapılır?
AK Partili İbrahim Aydemir'den '28 Şubat'ın mağduruyum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt
AK Partili İbrahim Aydemir'den '28 Şubat'ın mağduruyum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt
Recep ayı ne zaman biter 2022 kaç gün kaldı Şaban ayı ne zaman?
Recep ayı ne zaman biter 2022 kaç gün kaldı Şaban ayı ne zaman?
Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü