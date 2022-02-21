AUZEF sınav sonuçları 2022 bütünleme ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. AUZEF bütünleme sınavları şubat ayında yapıldı. Öğrenciler final sınavı sonunda yapılan değerlendirmenin ardından FF, DD ve DC notu aldıkları derslerden bütünlemeye girebildiler. AUZEF sınav sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.

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AUZEF sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrenciler telafi (bütünleme) sınavlarına 12 Şubat ve 13 Şubat’ta girdiler. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak:

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. AUZEF’in bir önceki sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir. Öğrencilerin aldıkları puanı görüntülemek için https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapması gerekiyor.