BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,48
ALTIN 830,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesinde 1 damla su kalmadı! Binlerce turisti Antalya'ya çekiyordu

Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesinde 1 damla su kalmadı! Binlerce turisti Antalya'ya çekiyordu

Asya ve Avrupa’nın bilinen en yüksek şelalesi olan, UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesinde bir damla su kalmadı. Yılın 4 mevsimi binlerce turisti ağırlayan şelalenin bu hali drone ile havadan görüntülendi.

Abone ol

Uzundere'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi susuz kaldı. Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin, bu günlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok. 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

Tortum Şelalesi'nin eski hali

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aman dikkat! Bugün başladı Çarşambaya kadar sürecek: Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı 2022 burç yorumları...
Foto Galeri Aman dikkat! Bugün başladı Çarşambaya kadar sürecek: Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı 2022 burç yorumları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Putin yönetiminde Rusya'da olağanüstü toplantı!
Putin yönetiminde Rusya'da olağanüstü toplantı!
Boğaziçi Üniversitesi protestosu davasında yeni gelişme! 3 sanığın...
Boğaziçi Üniversitesi protestosu davasında yeni gelişme! 3 sanığın...
Necip Hablemitoğlu cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık Levent Göktaş'a yöneldi
Necip Hablemitoğlu cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık Levent Göktaş'a yöneldi
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu
Bursa'da tanesi 40 TL'ye satılıyor! Piyasa bulmak çok zor: Talep patladı
Bursa'da tanesi 40 TL'ye satılıyor! Piyasa bulmak çok zor: Talep patladı
Mustafa Sarıgül Türkiye'nun kurtuluşu için reçeteyi açıkladı
Mustafa Sarıgül Türkiye'nun kurtuluşu için reçeteyi açıkladı
Bakan Kurum gençlerle buluştu uyardı: Biz son nesiliz 10 yılımız var!
Bakan Kurum gençlerle buluştu uyardı: Biz son nesiliz 10 yılımız var!
AUZEF sınav sonuçları 2022 bütünleme ne zaman açıklanır?
AUZEF sınav sonuçları 2022 bütünleme ne zaman açıklanır?
FETÖ'nün Poyrazköy davasında 3 emniyet müdürüne 573 yıl hapis istemi
FETÖ'nün Poyrazköy davasında 3 emniyet müdürüne 573 yıl hapis istemi
2. el otomotiv sektörünün gözü kulağı finansman koşullarının güncellenmesinde
2. el otomotiv sektörünün gözü kulağı finansman koşullarının güncellenmesinde