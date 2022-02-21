KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında kuruldu. Sucuoğlu, kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, sunduğu isimleri Cumhurbaşkanı Tatar'ın onayladığını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, daha sonra KKTC'nin 38. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu.

Kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu."

Sucuoğlu, uzun süreceğine inandıkları bir hükümet oluşturduklarına vurgu yaparak, istikrarın önemine dikkati çekti.

Hükümette çok sayıda tecrübeli ismin yer aldığını kaydeden Sucuoğlu, "Ekonomik anlamda içinden geçtiğimiz süreç sıkıntılarla dolu bir süreç. Tercihi genelde bir önceki dönemde tecrübe kazanmış arkadaşlardan yana kullandık. Bu kabine 5 yıl sürecek bir kabine değildir, belli bir süre sonra şu anda görev almayan arkadaşlarımıza da görevler verilecektir." dedi.

Faiz Sucuoğlu, UBP'nin 24 milletvekilinin de çok değerli olduğunu belirterek, bu isimlerin hizmet etme anlamında bir eksiğinin olmadığına, bunların da gelecek dönemde görev alacaklarına işaret etti.

Bakanlar Kurulu'nun bugün Cumhuriyet Meclisi'ne sunulacağını kaydeden Sucuoğlu, daha sonra ise hükümet programının Meclis'te okunacağını ve güven oylaması yapılacağını hatırlattı.

Sucuoğlu, güven oylamasının ardından UBP'den bir Meclis Başkanı adayı çıkaracaklarını da aktararak, hükümetin hayırlı olmasını diledi. Başbakan Sucuoğlu, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.