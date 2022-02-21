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Yeni elektrik tarife fiyatları netleşti! Konutlarda indirim oranı belli oldu

Yeni elektrik tarife fiyatları netleşti! Konutlarda indirim oranı belli oldu

Yeni elektrik tarife fiyatları için detaylar netleşiyor. Son gelen bilgilere göre esnafa uygulanacak kademeli elektrik tarifesinde günlük 15 KWH ve aylık 450 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 18'e varan indirim bekleniyor.

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Yeni elektrik fatura düzenlemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çalışma başlattı. Bununla beraber uygulanacak elektrik tarifeleri ile ilgili çerçeve netleşmeye başladı.

Esnaf ve konutlar için uygulanacak elektrik tarifelerinde formüller ortaya çıktı. Özellikle konutta düşük kademede yer alan elektrik birim fiyatında bir indirim üzerinde duruluyor.

Konutlarda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1,37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketilen elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2,06 TL olarak dikkat çekiyor.

Konutlarda yüzde 18 indirim düşünüyor
Konutlarda alt kademe olan 1,37 TL elektrik bedelinde yüzde 10-18 arasında indirim öngörülüyor. Konutlarda yüzde 18 oranında bir indirim söz konusu olduğunda, 1,37 TL olan ilk kademe elektrik fiyatı 1,12 TL'ye gerileyecek. Bununla beraber aylık 210 KWH tüketen bir konutun elektrik faturası 288 TL'den 235 TL'ye düşecek.

Esnaf da kademeli elektrik tarifesine geçecek
Diğer planma ise esnafa yönelik olacak. Ticarethane abonesi esnaf için uygulanan KWH başı 2,74 TL olan elektrik fiyatı için kademeli tarife gelecek. Bunun kademesininde günlük 15 KWH, aylık 450 KWH olacak. 450 KWH altındaki elektrik tüketime esnaf 2,06 TL ödeyecek. Bu durum esnafın elektrik faturasına yüzde 25 indirim oranı olarak yansıyacak.

Örneğin 450 KWH elektrik tüketen bir esnaf önceden 1233 TL öderken, yeni formülde ise elektrik faturası bedeli 933 TL olacak. Böylece 300 TL'nin üzerinde bir indirim gerçekleşmiş olacak.

Sivil toplum örgütleri için indirim yüzde 50'yi bulacak
Düzenlemede dikkat çeken bir başlık daha var. Ticaret abonesi olarak elektrik tüketen dernekler, vakıflar, cemevleri gibi sivil toplum örgütlerine mesken abonesi olma imkanı getirilecek. Bu durumun elektrik faturalarına yüzde 50'ye yakın indirim olarak yansıması bekleniyor.

Elektrik tarife fiyatları düzenlemesi 1 mart'a yürürlüğe girecek
Yapılan çalışma sonucunda düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelecek. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. Elektrik fiyatları düzenlemesinin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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