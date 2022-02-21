BIST 2.046
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 830,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dünyadaki en gürültülü şehirler açıklandı! Türkiye'den tek bir ilk listede: İstanbul Ankara İzmir değil

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dünyadaki en gürültülü şehirler açıklandı! Türkiye'den tek bir ilk listede: İstanbul Ankara İzmir değil

Birleşmiş Milletler (BM) 'ses kirliliği' raporunda Türkiye'den Tokat’ın yer alması vatandaşları şaşırttı.

Abone ol

BM Çevre Programı'nın raporundan metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi. İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka olurken, Türkiye'den listede 82 desibelle Tokat yer aldı. Söz konusu haberin ulusal medyada yer almasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada ölçümün 2009 yılında karayolları için yapılan bir yayına dayandırıldığı ortaya çıktı.

BM, tarafından açıklanan ses kirliliği raporunda Tokat’ın adının geçmesine karşı vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığını dile getirdi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Tokat’ın oldukça sessiz, huzurlu bir kent oluğunu belirten vatandaşlar, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu: Feryatları yürekleri dağladı
Foto Galeri Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu: Feryatları yürekleri dağladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hacamat günleri 2022 şubat ayı hacamat günleri takvimi
Hacamat günleri 2022 şubat ayı hacamat günleri takvimi
Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı
Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı
Yeni elektrik tarife fiyatları netleşti! Konutlarda indirim oranı belli oldu
Yeni elektrik tarife fiyatları netleşti! Konutlarda indirim oranı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e gitti
Putin yönetiminde Rusya'da olağanüstü toplantı!
Putin yönetiminde Rusya'da olağanüstü toplantı!
Boğaziçi Üniversitesi protestosu davasında yeni gelişme! 3 sanığın...
Boğaziçi Üniversitesi protestosu davasında yeni gelişme! 3 sanığın...
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Necip Hablemitoğlu cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık Levent Göktaş'a yöneldi
Necip Hablemitoğlu cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık Levent Göktaş'a yöneldi
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu
Emekliler zam protestosuna başlıyor! 9 dakika boyunca ışıkları açıp kapatacaklar
Emekliler zam protestosuna başlıyor! 9 dakika boyunca ışıkları açıp kapatacaklar