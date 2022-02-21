ALES başvuru ücreti ve tarihi ne zaman 2022 ALES ödemesi

ALES/1 başvuru tarihi, yayımlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 21 Şubat tarihinden itibaren yapabilecekler. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES 2022 başvuru ücreti ne kadar?

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ALES başvuru kılavuzu için heyecan giderek artıyor. ALES/1 başvuruları bugün başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak. ALES başvuru ücreti geçtiğimiz sene 145,00 TL olmuştu. Bu yılki ALES başvuru ücreti ise yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak.

ALES başvurusu nasıl yapılır:

2022 ALES/1 başvuruları 21 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 17 Nisan’da düzenlenecek. Sonuçlar ise 12 Mayıs’ta erişime açılacak.

Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. ALES başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınav ücreti de belli olacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



ALES başvuru ücreti kaç para:

ALES başvuru ücreti detayları yayımlanacak olan kılavuz ile netleşecek. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, banka şubelerinden ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.