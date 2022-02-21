Bakan Derya Yanık duyurdu: Doğal gaz yardımına 216 bin kişi başvurdu

Doğal gaz desteği almak isteyenler için e-Devlet'ten başvurular açıldı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Derya Yanık 216 bin başvuru alındığını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık: "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Ödemeler Mart ayında

Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta detayları duyuran Yanık Doğal gaz Tüketim Desteği’ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabileceğini açıklamıştı.

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullanmıştı.