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Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı!
Hatayspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler konuşulmaya devam ediyor. Takımın yıldız ismi Mesut Özil'den de Arda Güler paylaşımı geldi.Abone ol
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı geldi.
Mesut Özil twitter hesabından Arda Güler'le olan fotoğrafını paylaşarak "Geleceğin 10 numarası" yorumunda bulundu.
Mesut'un bu paylaşımı binlerce Fenerbahçeli taraftardan etkileşim aldı.