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Migros depo eylemi sona erdi Sendika en düşük depo işçisi maaşını açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Migros depo eylemi sona erdi Sendika en düşük depo işçisi maaşını açıkladı

Migros depo işçilerinin başlattığı eylem sona erdi. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası avukatı Migros depo işçisinin en düşük maaşını açıkladı. Saatlik ücretlerine 4 liralık zam isteyen Migros işçilerinin son maaşı merak ediliyordu.

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Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Migros işçileri için yürütülen görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından Migros'un Esenyurt'ta bulunan Avrupa Dağıtım Merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan DGD-SEN Avukatı Mürsel Ünder, yapılan anlaşma sonucu depoda en düşük işçi kazancının 5 bin 125 lira olduğunu söyledi.

İş sağlığı güvenliğiyle ilgili taleplerinin de karşılanacağının sözünü aldıklarını dile getiren Ünder, "Her işçiye primi dışında 325 lira artış yapılacak. Bu haliyle şu anda depoda asgari ücretle çalışan bir işçinin alacağı en düşük ücret 5 bin 125 lira olarak düzenlendi." dedi.

Depoda eylemlerin başlamasının ardından işten çıkarılan 257 kişinin işe geri alındığı da öğrenildi.

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