Haluk Levent Migros müjdesini verdi! Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın evindeki eylem olay olmuştu

Haluk Levent'ten sürpriz Migros açıklaması... Migros işçileri ile taşeron firma arasında gerilim devam ederken Haluk Levent'ten önemli bir açıklama geldi. Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen, sanatçı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP derneği ile topladığı bağışları sahiplerine ulaştırarak halkın takdirini toplayan Haluk Levent bu kez de Migros işçileri için devreye girdi. Haluk Levent yaptığı son açıklamada, günlerdir süren Migros krizine yönelik “Tüm sorunlar çözüldü" mesajını verdi.