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Sözünü tuttu sahneden protesto etti! Oyuncu Müfit Can Saçıntı'dan Migros eylemi

Seksenler, Yaşamak Güzel Şey, Seksenler gibi işleriyle bilinen yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı Migros işçilerine sahip çıktı.

Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda çalışırken yüzde 8’lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatan DGD-SEN üyesi 257 işçi, işten çıkarılmıştı. İşçiler eylemlerine, Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde devam etse de, polisin ters kelepçeli gözaltısı tartışma yaratmıştı. Migros’ta çalışan Gülabi Aksu'nun gözaltı aracında kameralara yansıyan göz yaşları gündem olmuştu.

Yönetmen ve Oyuncu Müfit Can Saçıntı Manisa'nın Akhisar ilçesinde sahneye çıktı. Müfit Can Saçıntı sahnede Migros işçisine sahip çıktı. Sosyal medya hesabından "Sözümüzü tuttuk, Migros’u sahnede protesto ettik" diyen Müfit Can Saçıntı, "Akhisar seyircisi Migros işçilerini yalnız bırakmadı" diye yazdı. Müfit Can Saçıntı, sahnede, "Migros boykot", "Migros işçisi yalnız değil" derken, seyirciler de ona eşlik etti. Seyircilerin de Migros işçisine desteğinden sonra, Müfit Can Saçıntı, "Cansınız Akhisar, iyi ki varsınız" dedi.

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