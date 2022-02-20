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'Siz uyuyun' deyip seslendi! Cemal Enginyurt'tan Tarkan Geççek paylaşımı olay oldu

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt otomobilde giderken, Tarkan’ın gündem olan “Geççek Geççek” şarkısını dinledikleri anın görüntüsünü paylaştı.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Antalya'ya giderken otomobilde Tarkan'ın gündem olan“Geççek Geççek” şarkısını dinledikleri ana ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Enginyurt, paylaşımına, “Geççek Geççek. Güzel günler görmek için demokratlar yollarda, Sayın Genel Başkanım Gültekin Uysal Beyefendi ile birlikte Antalya yollarındayız. Az kaldı güzel ülkem, geççek geççek. Gidecekler” notunu düştü.

Paylaşılan videoda aracı kullanan Enginyurt şarkının nakaratını kendine göre yorumlayarak, “Geçsin geçsin diye yollardayız. Geçecek, geçecek. Sabret; gelecek, demokratlar gelecek” dedi. Enginyurt, “‘Geçmesin’ diyenler, siz uyuyun. Biz yollardayız, demokratla yollarda. Geçecek, geçecek. Sayın Genel Başkan'ımızla bütün Türkiye'ye günaydın. Türk milleti; az kaldı, sabredin. Geçecek, geçecek inşallah” diye konuştu.

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