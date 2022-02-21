Gülabi Aksu işe dönsün! Migros'un başkanı Ömer Özgür Tort'tan anlaşma açıklaması

Tuncay Özilhan'ın sahibi olduğu Migros eylemi işten atılan Gülabi Aksu ile sembolleşmişti. Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yapınca Gülabi Aksu kelepçelenip gözaltına alınmıştı. İşçi eyleminin sembolü olan Gülabi Aksu için Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort'tan açıklama geldi. Habertürk TV'de canlı yayına katılan Migros'un yöneticisi, "Gülabi abi dönsün istiyoruz' dedi.

Migros çalışanı Gülabi Aksu, eyleme çıkan depo çalışanlarından biriydi. İş adamı Tuncan Özilhan'ın sahibi olduğu Migros, eylemi sonlandırmayan işçilerin sözleşmelerini feshetmişti. İşçiler seslerini duyurmak için Tuncan Özilhan'ın evinin önünde gösteri yapınca tutuklanmışlardı. Gülabi Aksu da o isimlerden biriydi.

Elleri kelepçeli gözleri yaşlı bir şekilde medyaya fotoğrafları yansıyan Gülabi Aksu, eylemin sembol ismi oldu. Gülabi Aksu gözaltı sonrasında yaptığı açıklamada, "Eylemi kendimi ön plana atmak için yapmadım. Sadece 250 işçi arkadaşımızın tekrar işe alınmasını istiyorum. Biz sadece bir ekmek parası için zam istedik. Hakkımızı istiyoruz" demişti.

Migros CEO'su : Gülabi abi işe dön!

Market zinciri Migros'ta iki haftadır devam eden eylem anlaşma ile sonuçlanınca İcra Kurul Başkanı Ömer Özgür Tort bugün Habertürk TV canlı yayınına çıktı. Eylemin sembolü haline gelen Gülabi Aksu hakkında konuşan Ömer Özgür Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi.

Ömer Özgür Tort işten atılan kişilere, işe dön çağrısı yaptıklarını da belirterek, 70 kişinin döndüğünü, kalan 110 kişinin de işine dönebileceğini söyledi.

Anlaşma nasıl sağlandı?

Migros çalışanları yüzde 8 zam aldıklarını iddia edip eyleme çıkmıştı. Ömer Özgür Tort ise çalışanlara yüzde 54 oranında zam yaptıklarını onların ise yüzde 80'e tekabül eden zam talepleri olduğunu söyledi. Anlaşma sonucunda zam oranında bir değişiklik olmadı. Uzlaşma prim sisteminde sağlandı. Prim sistemini iyileştiren Migros, işçilerin istediği 'garantiyi' verdi. İşten atılan tüm işçilere de geri dönebilecekleri bildirildi.

GÜLABİ AKSU: İŞE DÖNMEK İÇİN KELEPÇE Mİ LAZIMDI? Migros işçisi Gülabi Aksu işe dönüş sinyali verdi ve şunları söyledi:

-"Bizi tekrar işe almak için illa elimize kelepçe vurulması mı gerekiyordu? Fazla bir şey istemedik, bir ekmek parası istedik. Direnişimizin sonuna kadar mücadele ettik, direncimizle kazandık. Herkese çok teşekkür ederim"

Gülabi Aksu neden sembol oldu?

Kelepçeli ve ağlamaklı gözleri ile gündeme oturan Gülabi Aksu, Türkiye'deki asgari ücretli çalışanların ne kadar zor bir yaşam mücadelesi verdiğinin sembolü oldu. 2 çocuğu olan Gülabi Aksu, evine giden muhabirlere verdiği röportajda boş buzdolabını gösterip 'Neden eylem yaptığını' şöyle anlatmıştı:



-“Ben çocuklarıma süt dahi alamıyorum. Saatlik 4 lira zam istedik. 2020'de 403 milyon TL ciro yapan dev bir şirket… Yıllardır asgari ücretle çalışıyorum. Ama hiç bu kadar yoksullaşmamıştık. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Daha önce 4 liraya aldığım süt olmuş 11 TL. Dolap bomboş. Biz kuru ekmek de yeriz de ya çocuklar? Geçen ay 500 lira doğalgaz faturası geldi. Mecbur eve soba kurduk. Ama kömür alacak para yok. Çalı çırpı yakıyoruz. İcralık oldum. ‘Gelin’ dedim. Gelin ne alabilirsiniz ki bu evden. Bir buzdolabı bir de televizyon var. Çocuklar yerde yatıyor. Eşyalarımızı koyacak bir dolabımız bile yok. Bu evden ne götürebilirler ki?