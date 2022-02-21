BIST 2.053
DOLAR 13,62
EURO 15,49
ALTIN 827,77
YEREL

Eskişehir'de halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı! Dehşeti yaşadı: Canını zor kurtardı

ESKİŞEHİR’de biletsiz yolculuk yapmaya çalışanlara engel olmaya çalışan halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı anı şoför kabinindeki kameraya anbean yansırken, halk otobüsü şoförü Barış Odabaşı yaşadığı dehşeti, "Tamamen öldürmeye teşebbüs etti, hayatımı zor kurtardım" diyerek anlattı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, duraktan kalkışa hazır vaziyette bekleyen 59 hat numaralı, 26 BL 571 plakalı belediye halk otobüsüne 2 kadın biletsiz binmeye çalıştı. Otobüs şoförü ise biletsiz yolcuları araca bindirmek istemedi. Bunun üzerine şoförle tartışan kadınlar bir süre telefonla konuştu.

Telefonla görüşmesinin ardından Gökhan P. (30) isimli şüpheli aracıyla durağa geldi. Otobüse binerek tartışmaya dahil olan şüpheli, şoförü art arda yumruk darbeleriyle darp etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle bıçak çeken şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı’yı (42) ikisi bacağından ve biri karnından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Sonrasında otobüsten inen şüpheli geldiği araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Olay anı otobüsün şoför kabininde bulunan kameraya yansıdı.


“Tamamen öldürmeye teşebbüs etti, hayatımı zor kurtardım”
Yaralanan otobüs şoförü Barış Odabaşı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Gökhan P. ise polis ekiplerine teslim oldu. Hastanedeki odasında olay anını anlatan otobüs şoförü Barış Odabaşı, “26 BL 511 plakalı belediye otobüsünün şoförüyüm. Muttalip son durağına geldim. 10 dakika vaktim vardı, bir mola yapayım dedim. O sırada kartsız bir yolcu geldi. Yolcunun kartı olmadığı için ‘HES kodunuz yok, alamam’ dedim. O esnada karın kısmımdan ve bacak kısmımdan olmak üzere 3 kere bıçakladı. Tamamen öldürmeye teşebbüs etti. Hayatımı zor kurtardım” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
399 yaşındaki Türk TikTok'u salladı! Akrabası açıklama yapıp her şeyi anlattı
399 yaşındaki Türk TikTok'u salladı! Akrabası açıklama yapıp her şeyi anlattı
AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?
AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?
Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı
Destan 12. bölüm fragmanı
Destan 12. bölüm fragmanı
Sözünü tuttu sahneden protesto etti! Oyuncu Müfit Can Saçıntı'dan Migros eylemi
Sözünü tuttu sahneden protesto etti! Oyuncu Müfit Can Saçıntı'dan Migros eylemi
'Siz uyuyun' deyip seslendi! Cemal Enginyurt'tan Tarkan Geççek paylaşımı olay oldu
'Siz uyuyun' deyip seslendi! Cemal Enginyurt'tan Tarkan Geççek paylaşımı olay oldu
Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına 'Mehter marşı'yla tepki
Neler Oluyor Hayatta'da Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına 'Mehter marşı'yla tepki
Melih Gökçek: AK Parti hata yaptı Ankara ve İstanbul'u kaybettik! Mansur Yavaş'ı ezer geçerim
Melih Gökçek: AK Parti hata yaptı Ankara ve İstanbul'u kaybettik! Mansur Yavaş'ı ezer geçerim
İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı! Bürosuna girerken öldürüldü: Telefonda konuşurken...
İstanbul'da iş adamına silahlı saldırı! Bürosuna girerken öldürüldü: Telefonda konuşurken...
Kağıttan okudu daha da zorlandı! Ekrem İmamoğlu İngilizcesiyle Twitter'ın diline düştü
Kağıttan okudu daha da zorlandı! Ekrem İmamoğlu İngilizcesiyle Twitter'ın diline düştü