Engelli adamı kovan CHP'li vekil Baha Ünlü'den pes dedirten savunma: Para, sigara istedi ancak...

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçtiği sırada yanına gelen engelli bir vatandaşı "Ya şunu alın buradan." diyerek yanından uzaklaştırdı. Ünlü yaptığı açıklamada şahsa hakaret etmediğini belirtip trollerin kendisine saldırdığını söyledi. Ünlü olayla ilgili "Bunu abarttılar" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan zamları protesto etmek için toplanıldı. Protesto gösterilerine pek çok siyasi isim, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla birlikte CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de katıldı. Burada halkın hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntılarını dinleyen Ünlü'nün basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti. Ünlü'nün bu esnada engelli bir vatandaşa karşı sergilediği tavır tepki çekti. CHP'li Ünlü'nün engelli vatandaşa, "Ya şunu alın buradan ya" diyerek uzaklaştırdığı görüntüler kameraya böyle yansıdı.



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan konuyla ilgili "CHP Milletvekili Baha Ünlü, "Ya şunu alın buradan ya." diyerek engelli vatandaşı kovuyor. Bu çirkin ve utanç verici tavrı kınıyorum." tweetini attı. AK Parti eski milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ise "Ne olacak ki görüntüye girse ... Günün kötüsünüz Baha Ünlü by.😡" dedi.



"Geldi para istedi, sigara istedi, hepsi verildi"

CHP Milletvekili Baha Ünlü, Odatv’ye yaptığı açıklamada, olayı “Basın açıklaması yapılacaktı. Millet İttifakı olarak toplandık. İlçe başkanları vardı. Ezan okunacaktı, Ezan okunmadan basın açıklamasının tamamlanmasını planlandı. Bu kardeşimize de ‘Paşa’ deriz, severiz. Geldi para istedi, sigara istedi, hepsi verildi. Ancak, ilçe başkanı konuşmasına başlamak için, onun gruptan ayrılmasını bekleyince, ben de böyle bir şey söyledim. Hakaret etmedim.” sözleriyle anlattı.



"Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim"

Videoyu çekip paylaşıma sokan medyanın da AK Parti yandaşı olduğunu öne süren CHP Milletvekili Baha Ünlü, “Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Ben ailesine gittim ailesi üzülmüştür diye… Ailesi hakaret olarak algılamadığını söyledi. Evine uğradım, özür diledim ailesinden.” dedi.