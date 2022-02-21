399 yaşındaki Türk TikTok'u salladı! Akrabası açıklama yapıp her şeyi anlattı

TikTok'ta yayınlanan 399 yaşındaki Türk videosu gündem olunca yaşlı adamın akrabası açıklama yapmak zorunda kaldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. 399 yaşında olduğu iddia edilen adamın Türk olduğu söylenince gündeme bomba gibi düştü. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili yaptığı açıklamada adamın 399 yaşında değil 109 yaşında olduğunu açıkladı. Ayrıca adamın akrabası Türk olmadıklarını Taylandlı olduklarını söyledi. Kullanıcılar ise adamla ilgili "Adam ölmüş zaten gömmeyi unutmuşlar", "Azrail unutmuş adamı" yorumunu yaptı.