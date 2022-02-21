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Kumarhaneci Halil Falyalı cinayeti zanlısı Söylemez Kardeşler Çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

KKTC'de kumarhane işletmecisi ve sanal bahis siteleri sahibi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan aralarında Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumarhaneci Halil Falyalı'nın öldürülmesi soruşturmasının Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve ek sürelerle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren zanlılar, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Girne’deki saldırı sonrası 8 kişi İstanbul’da gözaltına alınmıştı.

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