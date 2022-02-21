Kim Milyoner Olmak İster'de 'Zampara Seyfettin' Osman Cavcı'nın elendiği soru şaşırttı! Hababam Sınıfı ve Tosun Paşa şoku!

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ünlü oyuncu Osman Cavcı elendiği soruyla ağızları açık bıraktı!

ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına, bu hafta "Zampara Seyfettin" filmiyle tanınan oyuncu Osman Cavcı katıldı.

60 yaşındaki Osman Cavcı, yeni haliyle dikkatleri üzerine çekerken elendiği soru herkesi epey şaşırttı.



"Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan Cavcı, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise tarih çıktı. Böyle Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.