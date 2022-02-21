BIST 2.045
DOLAR 13,63
EURO 15,47
ALTIN 831,52
GÜNCEL

'Adamım' Kader şarkısı patladı eski halinden eser yok İbo Show'a katılan Kader'in son hali olay!

'Adamım' şarkısıyla yıllar sonra müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Kader İbo Show'a katıldığı akşam aldığı kilolar takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte şarkıcı Kader'in son hali...

Yıllar önce söylediği 'Adamım' şarkısı son zamanların en çok dinlenilen parçalarından biri haline gelen ve müzik listelerini yıllar sonra alt üst eden şarkıcı Kader, sadece şarkısıyla değil yıllar içindeki değişimiyle de sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Adamım şarkısını çıakrdığı yıllarda oldukça zayıf bir genç kız olan Kader'in değişimi sosyal medyadaki takipçilerinin dikkatine takıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ABD bunu konuşuyor! Kayıp köpek 12 yıl sonra bulundu sahibi şaşkına döndü
ABD bunu konuşuyor! Kayıp köpek 12 yıl sonra bulundu sahibi şaşkına döndü
İran'da savaş uçağı spor salonunun üzerine düştü! Korkunç görüntüler
İran'da savaş uçağı spor salonunun üzerine düştü! Korkunç görüntüler
Kumarhaneci Halil Falyalı cinayeti zanlısı Söylemez Kardeşler Çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
Kumarhaneci Halil Falyalı cinayeti zanlısı Söylemez Kardeşler Çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Zampara Seyfettin' Osman Cavcı'nın elendiği soru şaşırttı! Hababam Sınıfı ve Tosun Paşa şoku!
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Zampara Seyfettin' Osman Cavcı'nın elendiği soru şaşırttı! Hababam Sınıfı ve Tosun Paşa şoku!
399 yaşındaki Türk TikTok'u salladı! Akrabası açıklama yapıp her şeyi anlattı
399 yaşındaki Türk TikTok'u salladı! Akrabası açıklama yapıp her şeyi anlattı
AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?
AK Partili Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon hesabı olay oldu! Yüzde 7 enflasyon 7 kat mı artırır?
Camdaki Kız 32. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 32. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı
Destan 12. bölüm fragmanı
Destan 12. bölüm fragmanı
Engelli adamı kovan CHP'li vekil Baha Ünlü'den pes dedirten savunma: Para, sigara istedi ancak...
Engelli adamı kovan CHP'li vekil Baha Ünlü'den pes dedirten savunma: Para, sigara istedi ancak...