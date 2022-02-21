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DÜNYA

İran'da savaş uçağı spor salonunun üzerine düştü! Korkunç görüntüler

İRAN’da bir savaş uçağının spor salonunun üzerine düştüğü açıklandı. Henüz doğrulanmamış bilgilere göre uçak bir binanın üzerine düşerek can kayıplarına neden oldu.

İran Mehr Haber Ajansı’ndan aktarılan Son Dakika bilgisine göre İran’ın Tebriz kentinde bir Savaş Uçağı düştü. Uçağın, İran’a ait olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Sputnik'te yer alan habere göre ise uçak bir spor salonunun üzerine düştü ve kazada hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisi verildi. İran devlet televizyonuna dayandırılan habere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti.

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