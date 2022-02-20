Melih Gökçek: AK Parti hata yaptı Ankara ve İstanbul'u kaybettik! Mansur Yavaş'ı ezer geçerim

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, yerel seçimlerde AK Parti hata yaptığı için Akara ve İstanbul gibi büyükşehirlerin kaybedildiğini iddia etti. Gökçek bir iddiada da bulunarak "Bugün ben Mansur ile karşı karşıya geleyim, ezer ezer atarım" dedi. Gökçek, yenilginin sorumlusu olarak da Faruk Acar'ın ihanetini gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara Masası programında çok konuşulacak iddialarda bulundu. 2019 seçimleriyle ilgili konuşan Gökçek, Ankara ve İstanbul belediyelerinin strateji hataları nedeniyle kaybedildiğini ifade etti. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bugün seçim olasa karşı karşıya gelse ezip geçeceğini iddia etti.

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanlıklarını yaptığı hatalar nedeniyle kaybettiğini savunan Melih Gökçek, "O bizim AK Partimizin hataları. Yoksa mümkün değil, alamazlardı. Bugün Ben Mansur'la karşı karşıya geleyim. ezer ezer atarım" iddiasında bulundu.

Mehmet Özhaseki'ye 6 öneride bulundum dinlemedi

Seçim döneminde Özhaseki'ye tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Gökçek "Mehmet Özhaseki aday oldu, kendisine söyledim ben o zaman dedim ki; 7 puan alttasın Özhaseki. Sana dedim bir strateji çiziyorum, 6 tane öneride bulundum. Bunların toplamı 15 puan dedim. 15 puan alma 4 puan al 1 puan öne geçeceksin dedim. Ağzı kulaklarına vardı o dönemde. Ama dediğimi yapmadı" diye konuştu.

Mehmet Özhaseki'yi ürküttü ve 4 puan farkla kaybetti!

"Yanındaki o hani başka bir partiye danışman olan bir anketçi bir herif var, Melih’i yanından uzaklaştır, Melih’in sözleri senin aleyhine oluyor filan. Adamı ürküttü ve 4 puan farkla kaybetti." iddiasında bulunan Melih Gökçek, isim vermeden İYİ Parti ile çalışmaya başlayan AK Parti'nin eski anketçisi Faruk Acar'ı AK Parti'ye ihanet etmekle suçladı.

O'na inandılar, yaptığı ihanet ortaya çıktı

"Mansur Yavaş’ı 2 sefer tuş ettim" diyen Gökçek, Faruk Acar için, "Melih Gökçek AK Partililerin desteğini kaybetti, seçime girersek oy verenlerin yüzde 18'i kesin Melih Gökçek'e oy vermiyor dedi şuan da başka bir partiye danışmanlık yapan adam. En etkili adamdı. Merkez Karar'a o gidip rapor veriyordu, anketleri o getirip partinin önüne koyuyordu. Millette ona inanıyordu. İhanet yaptığı da sonunda ortaya çıktı ve neticesinde ortaya çıktı."

Ömrüm boyunca AK Parti'den kopmam!

Gökçek, Mansur Yavaş'ın kendi hakkında her ay anket yaptırdığını öne sürdü. Attığı tweetler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ak Partiye zarar veriyor" şikayet edildiğini söyleyen Gökçek "Ben Ak Parti’den ömrüm boyunca kopmam" diye konuştu.