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DÜNYA

ABD bunu konuşuyor! Kayıp köpek 12 yıl sonra bulundu sahibi şaşkına döndü

ABD'nin California eyaletinde 12 yıldır kayıp olan bir köpek sahiplerine kavuştu.

Stockton şehri yakınlarındaki kırsal bir alanda bir araçtan aşağı atılan, yaşlı ve hasta görünen Zoey isimli köpeği bulan kişiler polisi arayarak durumu bildirdi. Zoey'i alan bir hayvan hizmetleri yetkilisi ise köpeğin mikroçipini okuttu ve 2010 yılından bu yana kayıp olduğunu fark etti.
Zoey'in sahibi Michelle, "Böyle bir şeyin gerçekleşmesini asla beklemiyordum. Çok heyecanlıyım" dedi.

San Joaquin Şerifi'nin ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre mikroçip şirketi Zoey'in 2015 yılı itibarıyla öldüğü listelemiş.

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