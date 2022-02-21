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Elazığ'da köyün yakınlarında gezerken tesadüfen buldular 1800 yıllık çıktı

Anadolu Ajansı
Elazığ'da köyün yakınlarında gezerken tesadüfen buldular 1800 yıllık çıktı

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Balkayası köyü yakınlarındaki bir vadide Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar tespit edildi.

Elazığ'da köyün yakınlarında gezerken tesadüfen buldular 1800 yıllık çıktı

Yörede yaşayanlar, köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve gezinti yaparken farklı oluşumlara rastladıkları vadinin tarihi öneme sahip olacağını düşünerek, Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ile irtibata geçti.

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Elazığ'da köyün yakınlarında gezerken tesadüfen buldular 1800 yıllık çıktı

Bölgede araştırma yapan Aytaç, bugüne kadar literatürde yer almayan vadinin Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar barındırdığını belirledi.

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Elazığ'da köyün yakınlarında gezerken tesadüfen buldular 1800 yıllık çıktı

Aytaç doğudan batıya doğru yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki vadide ayrıca erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan, "katakomb" adı verilen çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden, Hristiyanların gizli ibadet de yaptığı yapılar ile kaya zemine oyulmuş tahıl depoları gibi farklı buluntuları da tespit etti.

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Elazığ'da köyün yakınlarında gezerken tesadüfen buldular 1800 yıllık çıktı

Yüzey araştırmalarını çoğaltarak buranın kaynaklara geçmesini sağlayacağız: Prof. Dr. Aytaç, AA muhabirine, Fırat Nehri'nin de yer aldığı bölgenin Yontma Taş Devrinden itibaren tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığını, Keban Barajı kurtarma kazıları kapsamında yürütülen arkeolojik çalışmalarda geçmişi MÖ 6 binlere uzanan yerleşime ait izlerin ortaya çıkarıldığını söyledi.

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